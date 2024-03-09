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Ученые создали наночастицы для безопасного лечения беременных

PNAS: разработаны частицы для борьбы с опасными осложнениями при беременности

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Американские ученые из Университета Карнеги-Меллон создали липидные наночастицы для предотвращения осложнений при беременности. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Липидные наночастицы — класс наночастиц, которые используются в качестве носителей для доставки лекарственных средств. Они состоят из липидной оболочки, окружающей внутреннее пространство, которое может содержать лекарственное вещество. Их уже применяют для генной терапии и транспортировки противовирусных лекарств.

Иммунная система и ее обычная реакция на все посторонние предметы меняются во время беременности. Важно понимать изменения в иммунном ответе на липидные наночастицы из-за потенциальной токсичности и других проблем, отметили ученые.

В ходе исследования специалисты изучили 260 различных липидов. Они обнаружили частицы, которые проникают в плаценту при беременности, но не накапливаются в плоде.

По словам ученых, за счет этой особенности с помощью липидных наночастиц можно противодействовать таким опасным осложнениям, как преэклампсия — резкое повышение артериального давления и уровня белка в крови беременной, которое может привести к задержке развития эмбриона и даже к преждевременным родам.

Ранее стало известно, чем опасно ожирение на поздних сроках беременности.

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