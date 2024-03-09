Ученые обнаружили абсурдные ошибки в ДНК-тестах некоторых собак

Ученые обнаружили, что в некоторых случаях коммерческие ДНК-тесты для определения породы собаки дают неточные и фактически неверные результаты, что ставит под сомнения надежность данного метода. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA).

Выводы специалистов основаны на эксперименте, в рамках которого команда заказала анализ ДНК 12 чистокровных собак разных пород с подтвержденной родословной в шести компаниях, оказывающих такие услуги. В половине случаев образец слюны был отправлен вместе с точной фотографией донора ДНК, но ко второй половине приложили снимок другого пса, не похожего на исходного питомца.

Когда команда получила результаты, оказалось, что в одном случае ДНК-тестирование определило, что китайская хохлатая собака оказалась наполовину бордер-колли, наполовину золотистым ретривером и не имела генов своей настоящей породы как таковых.

Ученые собрали информацию о компании, предоставившей ошибочный ДНК-тест. Оказалось, что эту организацию и раньше уличали в подобных неточностях. Например, в одном случае проведенное фирмой тестирование показало, что чистокровный бигль якобы является помесью пуделя и бишон фризе.

По словам исследователей, несмотря на официальный статус компаний, их ДНК-тесты могут быть ошибочными из-за низкой квалификации персонала или халатности.

При этом результаты тестирования способны напрямую сказаться как на жизни питомца, так и его хозяина. В некоторых странах мира на владение собаками опасных пород налагаются ограничения. Ошибочный тест приведет к тому, что владелец безобидной породы окажется в абсурдной ситуации, ведь по документам его пекинес или такса будут проходить как гибрид ротвейлера и питбультерьера.

Кроме того, неверное типирование породы может привести к ложным выводам о здоровье питомца и иметь печальные последствия.

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