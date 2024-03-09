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Пентагон тестирует систему наблюдения «Гремлин» для охоты за НЛО

Defensescoop: датчики «Гремлин» позволят фиксировать аномалии на Земле и орбите

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Управление по разрешению всех видов аномалий (AARO) министерства обороны США (Пентагона) заявило, что разрабатывает новую систему электронного наблюдения Gremlin («Гремлин»), чтобы в реальном времени собирать данные о необычных явлениях, включая НЛО. Об этом сообщает издание Defensescoop со ссылкой на исполняющего обязанности директора AARO Тима Филлипса.

По словам руководителя AARO, система «Гремлин» представляет собой компактные датчики, способные сканировать пространство в нескольких спектрах. Ее можно использовать для обнаружения известных угроз (например, ракет или беспилотников), так и для поиска аномалий и технологических новшеств других стран.

Филлипс отметил, что над сенсорами работают специалисты Технологического института штата Джорджия, а также исследователи из лабораторий министерства энергетики США.

В настоящее время «гремлинов» тестируют на неназванном военном полигоне в Техасе.

Тим Филлипс отметил, что датчики обнаруживают летучих мышей и птиц, а также фиксируют солнечную активность и некоторые явления на орбите Земли.

«Мы действительно начинаем понимать, что находится на орбите нашей планеты и как мы можем исключить их как аномальные объекты», — отметил глава ведомства.

Управление по разрешению всех видов аномалий было создано в Пентагоне полтора года назад для изучения и расследования сообщений о неопознанных летающих объектах и других необъяснимых событиях, которые объединили под общим названием «неизвестное аномальное явление» (НАЯ).

Ранее AARO подготовило отчет, согласно которому на сегодня на Земле не зафиксировано ни одного случая присутствия внеземных существ или технологий, а все сообщения о них имели обычное объяснение.

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