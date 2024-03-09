На Солнце произошла мощная вспышка

Мощная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована ночью 9 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации Гелиогеофизической службы института, в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут.

Мониторинг космической погоды показал, что влияние солнечных всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1 по шкале из пяти показателей, где R1 означает слабое влияние, а R5 — экстремальное.

Ученые пояснили, что солнечные вспышки в зависимости от силы рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

В конце февраля сообщалось, что Солнце направило на Землю гигантский «глаз», извергающий космические бури.

До этого три мощнейшие вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю на Земле.

Ранее самая мощная за несколько лет вспышка произошла на Солнце.