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В Китае заявили о повышении рисков распространения неизвестной «болезни Х»

Эпидемиолог Хэшэн: риск возникновения пандемии «болезни Х» возрастает

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Shutterstock

Возможность возникновения глобальной пандемии новой неизвестной «болезни Х» возрастает из-за ряда факторов, но ее можно избежать. Об этом заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, сообщает ТАСС.

По мнению Хэшэна, потенциальные риски пандемии «болезни Х» продолжают расти из-за ускорения глобального изменения климата, расширения масштабов человеческой деятельности и возможной межвидовой передаче возбудителей.

Эмидемиолог отметил, что «болезнь X» — это не название какого-либо конкретного вируса, а гипотетическое инфекционное заболевание, вызываемое неизвестным патогеном, которое может широко распространиться и привести к глобальной пандемии.

12 февраля в ВОЗ усомнились в готовности человечества к новой пандемии.

30 января вирусолог Волчков пояснил, что «болезнь Х» вызовут не бактерии и грибки, а вирус.

Ранее ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов.

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