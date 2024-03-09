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Большой Барьерный риф подвергся новой волне обесцвечивания

Ученые Австралии вновь обнаружили обесцвечивание Большого Барьерного рифа

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Norbert Probst/Global Look Press

Большой Барьерный риф вновь столкнулся с массовым обесцвечиванием кораллов, связанным с глобальным изменением климата. Об этом сообщает издание The Guardian.

Ссылаясь на австралийские власти, издание пишет о том, что в крупнейшей части Большого Барьерного рифа из-за повышения температуры моря и изменения уровня его кислотности уже не первый год продолжается массовое обесцвечивание кораллов. Изменения наиболее заметны в южной части рифа, где ему подверглись кораллы возрастом в сотни лет. В 2024 году это вновь стало явно проявляться.

К таким выводам ученые Австралийского института морских наук пришли после завершения аэрофотосъемки территории, занимающей более двух третей территории рифа. Отмечается, что в прошлом риф демонстрировал устойчивость к подобным изменениям.

Массовое обесцвечивание Большого Барьерного рифа впервые было замечено в 1998 году и повторилось в 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 годах. Обесцвечивание происходит, когда здоровые кораллы подвергаются стрессу из-за всплесков температуры океана и лишаются водорослей, живущих в их тканях. Это влияет и на другие живущие в экосистеме Рифа живые существа. В экстремальных случаях теплового стресса кораллы могут подвергнуться необратимым изменениям.

В 2023 году сообщалось, что океанологи нашли способ спасения кораллов Большого Барьерного рифа.

Ранее ученые обнаружили кораллы, которые выжили после обесцвечивания.

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