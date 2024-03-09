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Шум в ушах и онемение лица могут быть вызваны опухолью нерва

Нейрохирург Березин: опухоль слухового нерва может привести к онемению лица

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Онемение лица, шум и свит в ушах могут быть признаками опухоли слухового нерва. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева и нейрохирург Павел Иванов (Медицинский институт имени Березина Сергея) рассказали в программе «Жить здорово!».

Во время программы выступила женщина, она рассказала, что обратилась к врачам с жалобами на онемение правой стороны лица. У пациентки обнаружили невриному, или шванному, — доброкачественную опухоль слухового нерва. Эта опухоль образуется из клеток оболочки слухового нерва, объяснил нейрохирург Иванов.

Опухоль также сдавила лицевой нерв, что и привело к онемению. Малышева добавила, что для невриномы также характерны шум, свист в ушах и проблемы с равновесием.

Как рассказал нейрохирург, для удаления опухоли можно использовать радиацию: гамма-нож. Этот метод не требует разрезов и не влияет на здоровые ткани. Во время процедуры, которая длится несколько минут, голову пациента фиксируют с помощью специальной рамы. Как отметила пациентка, она не чувствовала никакого дискомфорта во время удаления опухоли.

Ранее дрожащий голос связали с риском деменции.

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