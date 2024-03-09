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Врач рассказал, какие ежегодные обследования нужны женщинам в разном возрасте

Терапевт Рябков: перечень необходимых обследований зависит от возраста женщины

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Женщинам старше 21 года нужно регулярно проверяться на рак шейки матки, для проверки на рак груди до 40 лет достаточно УЗИ, а после нужно проходить маммографию. Об этом «RT» рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

С 18 лет женщинам, в том числе без жалоб на здоровье, нужно ежегодно посещать врачей. Среди них — гинеколог, который должен проверять пациенток старше 21 года на рак шейки матки. Необходимо также ежегодно оценивать рост, вес, окружность талии, кровяное давление. Ежегодное УЗИ малого таза и груди может помочь выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. После 40 лет рекомендуется проводить маммографию.

В возрасте от 35 до 45 лет обязательно нужно ежегодно сдавать общий анализ крови, чтобы отслеживать уровень холестерина, сахара, липидов, делать маммограмму, ЭКГ, рентген легких и денситометрию (анализ плотности костных тканей). Примерно раз в три года нужно проверяться у гинеколога на рак.

После 45 лет нужно ежегодно делать тест Папаниколау для проверки на рак шейки матки, оценивать предрасположенность к диабету по анализам крови, обследовать сердце и щитовидную железу. Кроме того, нужно обследовать все подозрительные родинки и пройти колоноскопию.

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