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Врач рассказал о привычках, которые помогут снизить потребление соли

Кардиолог Хохлов: готовка дома поможет снизить потребление соли

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Уменьшить количество соли в рационе помогут отказ от готовых продуктов и использование приправ. Об этом aif.ru рассказал врач-кардиолог поликлиники № 1 г. Пушкино Дмитрий Хохлов.

Определенное количество соли человеку необходимо, но важно ограничить ее потребление пятью граммами в день (чайная ложка без верха), чтобы снизить риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Кроме того, избыток соли в диете может вызвать аутоиммунные заболевания.

Врач подчеркнул, что в пять граммов день включена не только соль из солонки, но и соль в уже готовых продуктах: консервах (в том числе овощных), готовых соусах и фаст-фуде, колбасе, сосисках, сыре. Рекордсмен по содержанию соли — хлеб, поэтому важно ограничить его потребление. Причем чем он вкуснее и ароматнее, тем больше в нем соли, отметил Хохлов.

Чтобы снизить потребление соли, следует готовить самостоятельно, избегая готовых продуктов, и читать этикетки на продуктах. Также стоит попробовать заменитель обычной соли — калиевую соль и есть больше продуктов, богатых калием: бананы, зелень, грецкие орехи, шпинат.

Чтобы нехватка соли в пище ощущалась не так остро, можно использовать большей пряностей.

«Экспериментируйте и помните, что привычка формируется за 21 день, и если вам удастся питаться по-другому в течение хотя бы 3 недель, то дальше всё пойдет гораздо легче», — заключил врач.

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