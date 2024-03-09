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Ученые выяснили, как побороть боль в колене не выходя из дома

The Lancet: онлайн-консультации физиотерапевта уменьшают боль в колене на 50%

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Видеоконсультации физиотерапевтов при хронической боли в колене не менее эффективны, чем очный прием. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 394 пациента с болью в колене из-за остеоартрита. Они получили пять онлайн или очных консультаций физиотерапевта в течение трех месяцев. Им помогли укрепить мышцы и повысить уровень физической активности.

Боль в колене снизилась в среднем на 50% при онлайн-приемах и на 48% — при очных.

«Это исследование показывает, что для людей с хронической болью в колене, у которых часто есть проблемы с подвижностью или они живут в отдаленных и сельских частях страны, видеоконференция с физиотерапевтом так же эффективна, как и обычная консультация, но без неудобств, связанных с поездкой до клиники», — отметили врачи.

До этого доктор Мясников рекомендовал заниматься йогой людям всех возрастов и в любом состоянии здоровья. Он заявил, что этот вид активности не имеет противопоказаний.

Ранее врач рассказал о тесте, который может выявить возможную причину постоянной усталости весной.

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