Найдена пища, которая может привести к ревматоидному артриту

Бактерии в ЖКТ могут могут превращать аминокислоту триптофан из пищи в воспалительное вещество, которое повышает риск ревматоидного артрита. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

Триптофан — незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается в организме человека, но содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах и некоторых семенах и орехах. Она необходима для производства белков, строительства мышц и выработки нейротрансмиттеров — веществ, передающих сигналы по нервной системе.

В новом исследовании ученые выяснили, что бактерии кишечника мышей могут превращать триптофан в индол — стимулятор воспаления, связанный с развитием ревматоидного артрита. Как выяснили ученые, это вещество заставляет иммунитет животных вырабатывать агрессивные Т-клетки, атакующие ткани суставов.

Ученые провели эксперимент на мышах. У них вызывали развитие артрита с помощью особого типа коллагена. Но у мышей, чей микробиом уничтожали антибиотиками, не развивался артрит. Аналогичный эффект наблюдался при диете с ограничением триптофана. Ученые считают, что этого же можно достичь с помощью лекарств, блокирующих генерацию индола. Их тестирование займет время, а уже сейчас биологи рекомендуют есть как можно больше растительной пищи и меньше мяса. Наиболее полезной они назвали средиземноморскую диету.

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