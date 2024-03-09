Опухоли мозга не связаны с мобильниками, показало высококачественное исследование

Люди, которые дольше говорят по телефону, не страдают от более высокого риска опухолей головного мозга. Это показало исследование, опубликованное в журнале Environment International.

Широкое использование мобильных телефонов и других беспроводных коммуникаций привело к опасениям, что электромагнитное излучение от них может вызвать рак и другие заболевания. ВОЗ и ЕС запросили у ученых провести исследования, чтобы оценить риски использования телефонов.

Авторы работы COSMOS использовали данные более 250 тысяч пользователей мобильных телефонов. В период с 2007 по 2013 год люди из пяти стран подробно ответили на вопросы об использовании мобильного телефона. Затем их медицинские карты проанализировали, чтобы оценить частоту опухолей головного мозга. Исследование показало, что частота опухолей мозга не зависит от длительности использования телефона.

В 2011 году Институт исследований рака ВОЗ, IARC, классифицировал радиочастотные волны как «возможно канцерогенные». Эта оценка была в значительной степени основана на менее качественных доказательствах. Авторы новой работы отметили, что они учли ошибки предыдущих исследователей. Их методология и масштаб исследования указывают на отсутствие связи между электронными устройствами и опухолями мозга. Однако они призвали проводить больше исследований, учитывая постоянное развитие технологий, используемых в мобильниках. Кроме того, они продолжат наблюдение за пациентами, чтобы оценить долгосрочные риски.

Ранее врачи рассказали, что шум в ушах и онемение лица могут быть вызваны опухолью нерва.