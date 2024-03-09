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Ученые создают методы по раскрытию преступлений в космосе

FSIR: состоялся первый эксперимент по изучению пятен крови в невесомости

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Британские ученые из Стаффордширского университета и Университета Халла впервые исследовали поведение капель крови в условиях микрогравитации. Результаты опыта должны лечь в основу нового направления криминалистики, посвященного раскрытию преступлений за пределами Земли. Статья опубликована в научном журнале Forensic Science International: Reports (FSIR).

«Изучение структуры пятен крови может предоставить ценную реконструктивную информацию о преступлении или несчастном случае. Однако мало что известно о том, как жидкая кровь ведет себя в условиях измененной гравитации. Это область исследований, хотя и новая, но имеет значение для судебно-медицинских расследований в космосе», — отметил ученый-криминалист Зак Ковальске.

Эксперименты проводились на борту модифицированного самолета Boeing 727. Исследователи использовали смесь из 40% и 60% красного пищевого красителя, имитирующую плотность и вязкость человеческой крови.

«Из-за отсутствия гравитационного воздействия поверхностное натяжение и сцепление капель крови усиливаются. Это означает, что кровь в космосе имеет более высокую тенденцию прилипать к поверхностям. Применительно к образованию пятен крови это означает, что капли в невесомости распространяются медленнее, а также имеют формы и размеры, которые нехарактерны для Земли», — объяснил соавтор исследования, профессор Грэм Уильямс.

По словам авторов научной работы, из-за темпов технологического развития при освоении космоса, потребность в надежных методах криминалистики будет становиться все более важной и приведет к созданию астрокриминалистики.

Ранее ученые рассказали, почему не стоит без крайней необходимости выбрасывать в космос тела покойных.

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