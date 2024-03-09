Врач рассказала, кому опасен натуральный подсластитель из стевии

Подсластитель из стевии следует исключить из рациона людям с пониженным давлением, а также с заболеваниями ЖКТ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

Стевия — это растение, экстракт которого в 200-250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов. При этом калорийность стевии очень низкая, а также она не приводит к внезапному увеличению уровня глюкозы в крови. Это важно для пациентов с сахарным диабетом.

Раньше существовало мнение, что употребление стевии может служить причиной бесплодия, но это не было научно доказано. Употребление стевии не вредит здоровью, если у человека нет аллергии на нее или некоторых других заболеваний.

«Результаты исследований показали, что регулярное употребление эссенции из стевии способствует снижению артериального давления. Поэтому ее не стоит употреблять людям со склонностью к пониженному давлению, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Негативное воздействие стевии на организм человека возможно, если превышается допустимая норма употребления (4 мг на 1 кг массы тела в сутки)», — рассказала диетолог.

Ранее врач опровергла, что стевию убрали из списка разрешенных пищевых добавок в России.