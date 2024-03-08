Биотехнологи заставили цветы светиться с помощью грибных ферментов

Британские ученые из Лаборатории медицинских наук Совета медицинских исследований в Лондоне открыла ряд растительных ферментов-гиспидинсинтаз, способных вызвать биолюминесценцию — естественное свечение живых тканей. С их помощью можно создавать светящиеся растения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Описанная технология представляет собой гибридный путь, который соединяет недавно обнаруженные синтазы гиспидина растений с другими необходимыми ферментами биолюминесценции, обнаруженными в грибах. Этот путь позволяет раскрыть тонкие внутренние ритмы и динамику растений через излучение света.

Первым продуктом, использующим гиспидин, стала петуния Firefly Petunia, названная так потому, что ее излучающие свет цветочные бутоны напоминают светлячков.

Помимо эстетического эффекта, фундаментальная наука предлагает глубокое понимание молекулярной физиологии растений. Например, свечение может сигнализировать о стрессе из-за засухи или нападения вредителей.

По словам исследователей, биолюминесценцию можно воспроизвести и у других видов, включая дрожжи и даже клетки человека.

Ранее ученые выделили из растений биокраситель для подкрашивания клеток.