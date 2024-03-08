Археологи нашли очень редкие монеты времен кровавого еврейского восстания против римлян

Исследователи Управления древностей Израиля обнаружили в Иудейской пустыне четыре очень редкие монеты эпохи восстания Бар-Кохбы, случившегося в 132-135 годах нашей эры. В то время еврейский народ попытался силой избавиться от господства Римской империи. Информация об открытии опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел государства.

Древние деньги были найдены на территории заповедника Мазук Ха-Хетеким.

На одной из найденных монет сохранилась гравировка финиковой пальмы и надпись на иврите, которая переводится как «Елеазар-священник». Она может относиться к раввину Елеазару Хамодаю из города Бейтар, ставшего центром мятежа.

На другой стороне находится еще одна надпись на иврите, гласящая «Первый год искупления Израиля». Это указывает, что монету отчеканили в 132 году — первом году конфликта.

На других монетах есть надписи с именем Симеон. Скорее всего, речь идет о Симеоне Бар-Кохба — лидере восставших.

По данным историков, восстание Бар-Кохбы произошло из-за недовольства ее жителями политикой римлян, пытавшихся навязать им свои религиозные и культурные традиции, превратив Иудею в одну из римских провинций. Ассимиляция включала в себя запрет на проведение иудейских обрядов, введение римского языка и переименование Иерусалима в Элию Капиталину.

Поначалу восставшим удалось добиться некоторых успехов, но затем римляне жестоко подавили бунт, пролив реки крови. Согласно записям римского историка Кассия Диона, сражения и набеги унесли 580 тыс. жизней жителей Иудеи, в результате чего местность почти обезлюдела.

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