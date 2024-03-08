Озадачивший астрономов «сигнал пришельцев» оказался грохотом обычного грузовика

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса раскрыли тайну необычного сигнала, зафиксированного в 2014 году при падении метеорита к северу от Папуа-Новой Гвинеи. Тогда научные приборы зарегистрировали странные вибрации, которые, как предполагались, могли исходить от корабля пришельцев. Исследование опубликовано на официальном сайте JHU.

После того как метеор вошел в атмосферу Земли над западной частью Тихого океана в январе 2014 года, аппаратура сейсмической станции на острове Манус отметила колебания почвы. В 2023 году недалеко от места, где предположительно упали фрагменты астероида, на дне океана нашли крошечные сферы. Их предварительно идентифицировали как технологические материалы внеземного происхождения.

Выводы специалистов JHU опровергли возникшие мистификации. Ученые выяснили, что колебания и шум при падении метеорита почти наверняка исходили от грузовика, который проезжал недалеко от сейсмостанции.

«Сигнал со временем менял направление, точно совпадая с дорогой, проходящей мимо сейсмометра», — отметил руководитель исследования Бенджамин Фернандо.

Специалисты также выяснили, что найденные на дне океана сферы представляли собой частицы обычных метеоритов, смешавшихся с земными веществами.

«Что бы ни обнаружили на морском дне, это совершенно не связано с этим метеором. Независимо от того, был ли это природный космический камень или часть инопланетного космического корабля, хотя мы сильно подозреваем, что это не инопланетяне», — добавил Фернандо.

Ранее был дан старт самому масштабному проекту по поиску внеземных цивилизаций.