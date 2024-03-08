Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, какого хищника боятся африканские львы и слоны

CurBio: человек оказался самым страшным существом для дикой фауны Африки

close
100%
Shutterstock

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, кто внушает наибольший ужас диким животным в Африке. Результат оказался предсказуемым, и, вместе с тем, удивительным. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Специалисты включали записи голосов различных зверей и человеческой речи в саванне и наблюдали за реакцией представителей африканской фауны. Оказалось, что 95% животных склонны покидать свои места нахождения и спасаться бегством, заслышав звуки разговоров человека.

Биологи выяснили, что голос человека пугает даже львов и слонов, а также носорогов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников. При этом звери оставляют водоемы, лишь бы не встречаться с людьми.

«Страх перед людьми укоренился и широко распространен. Существует идея, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Но мы доказали, что это не так», — отметил ведущий автор исследования, экобиолог Майкл Клинчи.

Ученые также зафиксировали интересные эффекты. Например, запись львиного рыка настолько разозлила одного слона, что тот нашел и растоптал научное оборудование.
Исследователи добавили, что проблема взаимоотношений между людьми и дикой фауной будет усугубляться, поскольку человек постепенно занимает все больше природных территорий.

Ранее ученые в ЮАР засняли на фото уникального розового слоненка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами