Ученые выяснили, какого хищника боятся африканские львы и слоны

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио выяснили, кто внушает наибольший ужас диким животным в Африке. Результат оказался предсказуемым, и, вместе с тем, удивительным. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Специалисты включали записи голосов различных зверей и человеческой речи в саванне и наблюдали за реакцией представителей африканской фауны. Оказалось, что 95% животных склонны покидать свои места нахождения и спасаться бегством, заслышав звуки разговоров человека.

Биологи выяснили, что голос человека пугает даже львов и слонов, а также носорогов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников. При этом звери оставляют водоемы, лишь бы не встречаться с людьми.

«Страх перед людьми укоренился и широко распространен. Существует идея, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Но мы доказали, что это не так», — отметил ведущий автор исследования, экобиолог Майкл Клинчи.

Ученые также зафиксировали интересные эффекты. Например, запись львиного рыка настолько разозлила одного слона, что тот нашел и растоптал научное оборудование.

Исследователи добавили, что проблема взаимоотношений между людьми и дикой фауной будет усугубляться, поскольку человек постепенно занимает все больше природных территорий.

Ранее ученые в ЮАР засняли на фото уникального розового слоненка.