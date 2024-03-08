Названо опасное последствие близорукости у детей

Ученые из университета Флиндерса в Австралии обнаружили, что нарушения сна могут быть пагубным побочным эффектом близорукости у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep.

В исследовании изучались различия во времени выработки мелатонина (так называемого гормона сна), характеристиках сна и когнитивных функциях у 26 близоруких и 14 не близоруких детей в возрасте от 8 до 15 лет. Отмечается, что хороший сон полезен для развития глаз ребенка, а воздействие дневного света связано с выработкой мелатонина, дофамина и других регуляторов, которые помогают регулировать циркадные ритмы.

Результаты показали, что у близоруких детей выработка мелатонина ночью снижена. В связи с этим у них чаще наблюдались нарушения циркадных ритмов — трудности со своевременным засыпанием и пробуждением. Кроме того, дети с миопией демонстрировали снижение качества сна, о чем свидетельствовали частые ночные пробуждения.

По мнению исследователей, их открытие в дальнейшем может поспособствовать разработке новых, эффективных методов лечения бессонницы. Ученые также предположили, что воздействие солнечного света в ходе игр на улице может наладить сон детей.

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