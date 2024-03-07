Астрономы приблизились к разгадке появления самых ярких объектов во Вселенной

Международная группа ученых под руководством специалистов из Института науки и технологий Австрии (ISTA) открыла существование маленьких квазаров — светящихся областей космоса вокруг сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

До настоящего времени все известные квазары представляли собой ядра галактик, в центре которых находились гигантские черные дыры, чья масса в миллиарды раз превышала массу нашего Солнца. Квазары считаются самыми яркими объектами во Вселенной, способными в одиночку затмить все звезды в своей галактике.

Масштабы некоторых из таких объектов ставили астрономов в тупик — стандартные законы физики не могли объяснить, каким образом они смогли достичь таких размеров за время своего существования.

«Если мы примем во внимание, что квазары возникают в результате взрывов массивных звезд — и что мы знаем максимальную скорость их роста из общих законов физики, некоторые из них выглядят так, будто они выросли быстрее, чем это возможно. Это все равно, что смотреть на пятилетнего ребенка ростом два метра. Что-то тут не складывается», — объяснил ведущий автор исследования и доцент ISTA Джоррит Матти.

Команда астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила в далеком космосе группу меньших или «детских» квазаров, которые все еще представляют собой оболочки сверхмассивных черных дыр, но гораздо более скромного и компактного размера по сравнению с ядрами некоторых галактик. Их масса составляет от 10 до 100 млн солнечных масс.

Для сравнения, самая тяжелая черная дыра из известных науке в центре галактики Мессье 87 весит в 6,5 млрд раз больше Солнца.

По словам ученых, обнаружение «детских» квазаров может стать недостающей деталью головоломки, объясняющей, как они вырастают до гигантских размеров. Астрономы рассчитывают лучше изучить эти процессы в ходе будущих исследований.

Ранее исследователи обнаружили квазар, сияющий как 500 трлн солнц.