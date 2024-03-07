Ученые назвали простой способ улучшить память

Канадские ученые из Университета Ватерлоо доказали, что чтение вслух помогает лучше запомнить содержание текста, но не влияет способность глубже понять материал. Исследование опубликовано в научном журнале Memory & Cognition (M&C).

Положительный эффект для памяти от проговаривания прочитанного вслух (так называемый производственный эффект) известен с начала XX века. Но до последнего времени феномен не был полностью изучен. Например, было неясно, помогает ли вокализация лучше разбираться в полученных знаниях.

«Мы хотели определить, может ли производственный эффект, известный метод улучшения памяти, распространиться на более глубокое понимание письменного текста, выходя за рамки типичных списков слов, которые исследователи используют в исследованиях памяти», — объяснил автор исследования Брэйди Робертс.

В ходе серии экспериментов с участием нескольких сотен человек ученые подтвердили, что чтение вслух значительно улучшает запоминание материала по сравнению с чтением про себя. Но когда дело дошло до понимания, результаты показали, что уровень усвоения прочитанного оказался одинаковым вне зависимости от способа чтения.

Брэйди Робертс отметил, что в практическом смысле человеку полезно прочитать вслух список покупок, но не утруждать себя проговариванием текста главы из учебника.

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