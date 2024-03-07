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Археологи нашли древнейший дрожжевой хлеб на территории Турции

Arkeonews: на территории Турции нашли древнейший хлеб возрастом 8600 лет

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University's Science and Technology Research and Application Center (BİTAM)

Археологи обнаружили в Чатал-Хююке хлеб возрастом 8600 лет. Он может быть самым старым из когда-либо найденных, сообщает Arkeonews.

Расположенный на территории Турции Чатал-Хююк — один из первых построенных человеком протогородов. В плотно застроенном поселении проживало около восьми тысяч человек. В 2012 году Чатал-Хююк был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Arkeonews сообщает, что около одной из печей в Чатал-Хююке были найдены семена пшеницы, ячменя, гороха, а также губчатый предмет, который оказался дрожжевым хлебом. Его испекли примерно в 6600 г. до н.э., выяснили ученые из турецкого Университета Анадолу.

По словам авторов исследования, самые ранние известные свидетельства существования дрожжевого хлеба происходят из Египта. Чатал-Хююк существовал задолго до Древнего Египта, что делает найденный здесь хлеб древнейшим из известных.

«В центре хлеба — отпечаток от вдавленного пальца, его не запекли, а только ферментировали, и он дошел до наших дней с крахмалом внутри. Такого примера нет», — отметили авторы.

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