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Женщинам в день нужно 50-100 граммов полезных жиров, заявила диетолог

Врач Мещерякова: женское тело содержит в 1,5–2 раза больше жира, чем мужское

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Исключение жиров из рациона недопустимо для женщин. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.

Женское тело содержит в 1,5-2 раза больше жира, чем мужское при нормальном соотношении мышечно-жировой массы. Поэтому важно ежедневно потреблять качественные жиры в количестве 1 г на 1 кг веса, то есть от 50 до 100 граммов. Лучшими источниками врач назвала нерафинированные растительные масла, рыбу, орехи, мясную продукцию, яйца, естественные не обезжиренные молочные продукты.

До этого диетолог предупредила, что длительная строгая диета может привести к нарушению работы щитовидной железы и замедлению обмена веществ. Это увеличивает риск возврата сброшенных килограммов и возникновения дефицита витаминов.

При этом гастроэнтеролог рекомендовал минимизировать потребление сахара и выбирать полезные сладости: сухофрукты, мед, горький шоколад, урбеч. Особенно полезны пастила и зефир из-за содержащегося в них пектина. Этот тип пищевых волокон помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее врач рассказала, кому не следует есть каши.

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