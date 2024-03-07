Пищевая добавка с клетчаткой улучшила работу мозга у пожилых людей за три месяца

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что употребление клетчатки в виде пребиотиков способно улучшить работу мозга пожилых людей за сравнительно короткое время. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

Пребиотики — простые волокна, которые способствуют процветанию полезных бактерий в кишечнике. Они широкодоступны, безопасны и достаточно дешевы. Авторы работы оценили стоимость дневной порции такой добавки в 15 британских центов (17,3 рубля по текущему курсу).

В исследовании приняли участие 36 пар близнецов в возрасте от 65 лет и старше. В течение трех месяцев один из членов пары каждый день получал пищевую добавку с клетчаткой, а другому давали плацебо. Все добровольцы также занимались физкультурой и употребляли белковые добавки.

По истечении трех месяцев пенсионеры выполнили тесты для оценки их физической и умственной формы. Участники эксперимента не стали ощутимо сильнее, однако получавшие клетчатку люди показали лучшие результаты в заданиях на память и мышление, которые также используют для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Принимавших пребиотики люди допустили вдвое меньше ошибок в тестах по сравнению с контрольной группой.

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