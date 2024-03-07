Химические вещества для уничтожения нежелательных растений оказались вредны для мозга

Воздействие гербицидов, таких как глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота, негативно влияет на внимание, импульсивный контроль, успеваемость и языковые навыки подростков. К такому выводу пришли ученые из школы общественного здравоохранения и изучения долголетия имени Герберта Вертхайма при Калифорнийском университете. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives (ЕНР).

Гербициды — это химические средства, уничтожающие нежелательную травянистую растительность. Они применяются в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками.

В ходе исследования ученые измерили концентрацию метаболитов широко используемых гербицидов — глифосата и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D) в образцах мочи 519 подростков (в возрасте 11-17 лет). Метаболиты, как продукты биохимических и физиологических превращений различных веществ в организме, частично отражают уровни воздействия этих гербицидов. Полученные данные были сопоставлены с показателями когнитивных способностей участников.

Результаты корреляционного анализа показали, что между повышенной концентрацией метаболитов 2,4-D и снижением внимания, тормозного контроля, памяти, обучаемости и языковых навыков есть очевидная связь. Глифосат был потенциальным провокатором ухудшения социальной перцепции — процесса восприятия других людей в обществе.

По словам авторов исследования, механизмы, лежащие в основе такого эффекта, еще предстоит изучить. Для этого потребуется провести более масштабные исследования.

Ранее ученые выяснили, что самый популярный гербицид в мире перестал справляться с сорняками.