Частицы микропластика нашли в человеческих артериях

Ученые из клиники Кливленда (американского исследовательского и медицинского центра) обнаружили, что попадание микроскопических частиц пластика в артерии увеличивает вероятность сердечного приступа и инсульта. Результаты исследования опубликованы в New England Journal of Medicine (EJM).

Микропластик — это мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика, которые попадают в окружающую среду из различных источников, включая косметику, одежду и промышленные процессы, а также образуется при разрушении более крупных пластиковых частиц. Они также могут проникнуть в организм человека при дыхании, употреблении пищи и напитков.

Ученые выяснили, что попадание таких частиц в сонные артерии, снабжающие мозг кровью и кислородом, может существенно повысить риск инфаркта и инсульта. Это стало ясно в результате исследования структуры и состава бляшек, которые были удалены хирургическим путем у 257 человек из этих парных сосудов.

Исследователи выяснили, что у людей, у которых были обнаружены признаки присутствия микропластика в сонных артериях, риск инфаркта и инсульта в течение нескольких лет после проведения операции был повышен в четыре раза. Ученые также обнаружили больше свидетельств воспаления у людей с кусочками пластика в кровеносных сосудах.

По словам авторов исследования, полученные результаты не доказывают, что частицы пластика приводят к инсультам и сердечным приступам. Однако токсины, которые они содержат, могут спровоцировать события, ведущие к развитию атеросклероза.

Ранее ученые отследили морские пути распространения микропластикового мусора.