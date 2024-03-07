Ученые обнаружили новый вирус герпеса, опасный для тюленей

Международная группа ученых из США и Перу обнаружила новый вирус герпеса Otariid gammaherpesvirus 8 (OtGHV8), распространяющийся среди диких ластоногих в Южной Америке. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

По словам специалистов, OtGHV8 выявили у южноамериканских морских котиков, живущих в Перу. Предыдущий вариант патогена, OtGHV1, был хорошо изучен и связан с высоким уровнем заболеваемости раком мочеполовой системы животных.

Учитывая филогенетические взаимоотношения между различными вирусами и то, как герпесвирусы по-разному взаимодействуют со своими окончательными и аберрантными (бессимптомными) хозяевами, существует вероятность того, что южноамериканские морские котики могут быть исходным эндемичным хозяином OtGHV1, поскольку пока нет никаких доказательств рака мочеполовой системы в диких популяциях перуанских ластоногих.

«Это открытие знаменует собой значительный прогресс в нашем понимании разнообразия и распространения герпесвирусов среди морских млекопитающих. Кроме того, идентификация OtGHV8 подчеркивает сложность вирусной экологии в популяциях ластоногих и подчеркивает необходимость продолжения исследований здоровья этих животных», — отметил соавтор исследования, доктор Чикагского университета Мэтт Аллендер.

Ранее ученые зафиксировали первый случай передачи птичьего гриппа между птицами и морскими котиками.