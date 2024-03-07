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Миндаль помогает поддерживать здоровье сердца и нормальный вес, выяснили ученые

Obesity: миндаль в качестве перекуса улучшает кардиометаболическое здоровье

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Ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что миндаль эффективен в борьбе с лишним весом. Также этот орех позволяет контролировать чувство голода и улучшает здоровье сердца. Результаты исследования опубликованы в Obesity.

В эксперименте приняли участие 106 добровольцев, имеющих избыточный вес и страдающих ожирением, в возрасте от 25 до 65 лет. Исследователи разделили их на две группы. В течение девяти месяцев обе группы следовали специальной программе питания, включающей трехмесячную диету с ограничением калорий, за которой последовала шестимесячная диета для поддержания достигнутого веса. В качестве перекуса между основными приемами пищи участники первой группы употребляли высокоуглеводные рисовые крекеры или мюсли, в то время как вторая группа — миндальные орехи.

По завершении эксперимента выяснилось, что оба вида перекусов привели к снижению веса участников примерно на 9,3% от исходного значения. Однако участники, употребляющие орехи миндаля, продемонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья. Кроме того, они ощущали насыщение на протяжении всей диеты. Ученые объясняют эти результаты тем, что миндаль содержит значительное количество ненасыщенных жиров.

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