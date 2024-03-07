проект

>

Врачи предупредили об опасности пива в пластиковых бутылках

Известия: при долгом хранении в пиво могут попасть фталаты из материала упаковки

close
100%
Shutterstock

В просроченное пиво могут попасть вредные вещества из пластиковой упаковки, а отравление из-за грибков и бактерий в забродившем пиве может потребовать госпитализации в инфекционное отделение больницы. Важно проверять этикетки и не пить кислое или забродившее пиво. Об этом сообщают «Известия».

Живое пиво хранится в течение нескольких дней. Пастеризованное хранится долго, но после истечения срока годности теряет свои свойства. Кроме того, вредные вещества из упаковки могут попасть в сам напиток. Среди них и фталаты, которые используются при производстве пластиковых бутылок.

Чтобы избежать отравления и возможной госпитализации в инфекционное отделение, эксперты рекомендуют изучать информацию на этикетке. В этом плане опаснее разливное пиво, потому что тара, из которой разливают напиток, скрыта от потребителя.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что чаще всего просрочено пиво в пластиковых бутылках: долю просрочки можно оценивать в пределах 10-15%. Напитки в стекле и металле реже бывают просрочены.

Ранее диетолог назвала три завтрака для защиты от рака толстой кишки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами