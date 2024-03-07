Врачи предупредили об опасности пива в пластиковых бутылках

В просроченное пиво могут попасть вредные вещества из пластиковой упаковки, а отравление из-за грибков и бактерий в забродившем пиве может потребовать госпитализации в инфекционное отделение больницы. Важно проверять этикетки и не пить кислое или забродившее пиво. Об этом сообщают «Известия».

Живое пиво хранится в течение нескольких дней. Пастеризованное хранится долго, но после истечения срока годности теряет свои свойства. Кроме того, вредные вещества из упаковки могут попасть в сам напиток. Среди них и фталаты, которые используются при производстве пластиковых бутылок.

Чтобы избежать отравления и возможной госпитализации в инфекционное отделение, эксперты рекомендуют изучать информацию на этикетке. В этом плане опаснее разливное пиво, потому что тара, из которой разливают напиток, скрыта от потребителя.

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин отметил, что чаще всего просрочено пиво в пластиковых бутылках: долю просрочки можно оценивать в пределах 10-15%. Напитки в стекле и металле реже бывают просрочены.

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