Кардиолог назвала возможную причину слабости

Аритмия может вызывать слабость и ощущение замирания сердца или его «кувырка» и может появиться даже у здорового человека. Об этом врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Александра Староверова рассказала «Вечерней Москве».

Аритмия, то есть нарушение сердечного ритма, бывает постоянной или проявляется приступами от нескольких секунд до нескольких дней. Она может привести к учащенному или замедленному биению сердца, ощущению замирания сердца или его «кувырка», к одышке при физической нагрузке, слабости, головокружению, предобморочному состоянию или обмороку.

Врач подчеркнула, что аритмия может развиться даже у здоровых людей. Поэтому важно ежегодно проходить осмотр у кардиолога. А людям старшего возраста или с другими заболеваниями — чаще. Самый точный способ выявить аритмию — холтеровское мониторирование ЭКГ, при котором отслеживается работа сердца в течение суток.

До этого кардиолог объяснила, что низкое давление обычно не требует лечения, если оно не вызвано каким-то заболеванием. Большинству людей с низким давлением достаточно правильного питания, физических нагрузок и ношения компрессионного трикотажа.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.