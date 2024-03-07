Найден новый фактор, который может повышать риск деменции в три раза

Деменция в три раза чаще встречается у людей с эссенциальным тремором — непроизвольным дрожанием рук, головы, челюсти и голоса. Это показало исследование, которое будет представлено на 76-й ежегодной встрече Американской академии неврологии (AAN).

В исследовании приняли участие 222 человека с эссенциальным тремором, средний возраст которых на момент начала исследования составлял 79 лет. Пациенты прошли тесты на мышление и память, чтобы определить, были ли у них нормальные когнитивные навыки, легкие когнитивные нарушения или деменция в начале исследования.

Затем участники проходили контрольные осмотры каждые 1,5 года в среднем в течение пяти лет. Исследователи обнаружили, что 27% участников имели или развили легкие когнитивные нарушения во время исследования, что почти вдвое превышает показатель в 14,5% для населения в целом. Кроме того, у 12% была или развилась деменция, то есть она встречалась втрое чаще среди людей с эссенциальным тремором по сравнению с населением в целом.

«Хотя у большинства людей с эссенциальным тремором деменция не развивается, наши результаты дают врачам основу для информирования людей с эссенциальным тремором и их семей о повышенном риске и любых потенциальных изменениях в жизни, которые могут сопровождать этот диагноз», — отметили авторы.

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