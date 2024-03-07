проект

>

Найден новый фактор, который может повышать риск деменции в три раза

AAN: у людей с эссенциальным дрожанием рук и головы риск деменции выше в 3 раза

close
100%
Shutterstock/Robert Kneschke

Деменция в три раза чаще встречается у людей с эссенциальным тремором — непроизвольным дрожанием рук, головы, челюсти и голоса. Это показало исследование, которое будет представлено на 76-й ежегодной встрече Американской академии неврологии (AAN).

В исследовании приняли участие 222 человека с эссенциальным тремором, средний возраст которых на момент начала исследования составлял 79 лет. Пациенты прошли тесты на мышление и память, чтобы определить, были ли у них нормальные когнитивные навыки, легкие когнитивные нарушения или деменция в начале исследования.

Затем участники проходили контрольные осмотры каждые 1,5 года в среднем в течение пяти лет. Исследователи обнаружили, что 27% участников имели или развили легкие когнитивные нарушения во время исследования, что почти вдвое превышает показатель в 14,5% для населения в целом. Кроме того, у 12% была или развилась деменция, то есть она встречалась втрое чаще среди людей с эссенциальным тремором по сравнению с населением в целом.

«Хотя у большинства людей с эссенциальным тремором деменция не развивается, наши результаты дают врачам основу для информирования людей с эссенциальным тремором и их семей о повышенном риске и любых потенциальных изменениях в жизни, которые могут сопровождать этот диагноз», — отметили авторы.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами