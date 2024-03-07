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Ученые выяснили, что люди могут стать зависимыми от онлайн-общения

Psicothema: люди зависимы не от телефонов, а от общения в сети

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Shutterstock

Ученые из университета Гранады в Испании обнаружили, что под зависимостью от гаджетов может скрываться зависимость от онлайн-общения, которое они обеспечивают. Результаты исследования опубликованы в журнале Psicothema.

В эксперименте приняли участие 86 студентов бакалавриата, которые были разделены на две группы. Добровольцы из первой группы должны были отправить наиболее активным пользователям из списка своих контактов сообщение о том, что они собираются принять участие в эксперименте с применением виртуальной реальности для получения ответных реакций. Участники из второй группы такого сообщения не отправляли.

После такого подготовительного этапа участники в действительности приступили к выполнению задания в очках виртуальной реальности. При этом их мобильные телефоны лежали рядом — на столе, лицевой стороной вниз. Во время эксперимента ученые отслеживали уровни эмоционального возбуждения участников путем измерения электродермальной активность кожи с помощью специальных датчиков.

Результаты показали, что у людей, отправивших «завлекающее» сообщение, был более высокий уровень тревожности вследствие необходимости убрать телефоны. Также, после получения разрешения на их использование, они испытали более сильное эмоциональное возбуждение, чем участники из второй группы.

По мнению ученых, зависимость от гаджетов на самом деле может являться зависимостью от онлайн-общения, осуществляемого с их помощью.

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