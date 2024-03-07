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Бедность снижает репродуктивный потенциал женщин, показало исследование

Menopause: проживание вблизи бедных районов может ускорить старение яичников

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Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что у женщин, проживших вблизи бедных районов в детском и молодом возрасте, снижен овариальный резерв — показатель количества и качества яйцеклеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

В исследовании приняли участие более тысячи женщин в пременопаузе. Это период в жизни женщины от момента возникновения первых признаков климакса до последней самостоятельной менструации. Ученые стремились выяснить, существует ли связь между проживанием вблизи экономически неблагополучных районов и более быстрым истощением овариального резерва — индивидуального запаса яйцеклеток в яичнике, который закладывается у каждой женщины еще до рождения.

Оказалось, что у женщин, которые в детском и молодом возрасте жили вблизи бедных районов, действительно наблюдалось ускоренное старение яичников, которое выражалось потерей фолликулов в них. Это структурный компонент яичника, состоящий из яйцеклетки, окруженной слоем эпителиальных клеток. Они выполняют защитную функцию для яйцеклеток. Если фолликулов в яичниках нет — это сигнализирует о наступлении раннего климакса и окончательном бесплодии.

Отмечается, что степень экономического неблагополучия района по соседству также коррелировала с более значимым потенциальным ослаблением репродуктивной функции. Такая взаимосвязь была более выражена в отношении молодых женщин.

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