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Ученые выяснили, что не только люди умеют учиться у сородичей сложным умениям

Nature: шмели и шимпанзе могут передавать собратьям комплексные навыки

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Catherine Hobaiter/University of St Andrews

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии доказали, что шмели могут учиться у своих сородичей сложным умениям, которые насекомые не смогли бы освоить самостоятельно. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ранее считалось, что подобный талант присущ только людям, но недавние открытия показали, что это не так.

В ходе эксперимента исследователи научили нескольких шмелей открывать коробку-головоломку, в которой находилась сладкая приманка. Для этого насекомым требовалось выполнять действия в определенной последовательности, разгадать которую самостоятельно существа не могли.

После этого обученных шмелей поместили в группу неопытных сородичей. Наблюдая за действиями тренированных собратьев, часть новых шмелей научилась решать поставленную задачу.

Другой подобный опыт был проведен среди шимпанзе. Сначала группе из 66 обезьян предложили сундук с арахисом, для получения которого требовалось взять деревянный шар, открыть ящик, вставить предмет в прорезь и закрыть крышку. За три месяца животные так и не сумели решить головоломку.

Затем люди обучили двух особей правильному порядку действий. Через два месяца 14 шимпанзе освоили решение задачи, усвоив опыт других обезьян.

Авторы исследования отметили, что животные в очередной раз продемонстрировали способности к сложному поведению, которое до недавнего времени считалось прерогативой человека.

Ранее ученые назвали признаки одаренной собаки.

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