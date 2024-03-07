Нобелевские лауреаты осудили действия Милея по лишению финансирования аргентинской науки

68 лауреатов Нобелевской премии призвали президента Аргентины Хавьер Милея не отказываться от государственного финансирования науки страны. Об этом сообщает ТАСС.

Нобелевские лауреаты выразили серьезное опасение, что резкое уменьшение финансирования Национального совета по научным и техническим исследованиям (CONICET) и национальных университетов приведет не только к серьезному обесцениванию аргентинской науки, но и обесцениванию аргентинского народа и будущего страны.

В заявлении лауреатов отмечается, что существенные достижения аргентинских ученых в ряде научных областей были следствием государственной поддержки базовых исследований. По их мнению, прогресс в современном обществе неразрывно связан со значительными государственными инвестициям в науку и технологии. Поэтому взятый президентом Милеем курс на сокращение государственных расходов толкает аргентинскую науку в пропасть.

До этого президент Аргентины Хавьер Милей решил закрыть единственное государственное информационное агентство страны Télam.

Ранее президент Хавьер Аргентины пообещал выполнить заявленные реформы, несмотря на ущерб.