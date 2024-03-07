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Ученые определили ключевые факторы удовлетворенности жизнью и счастья

JHS: привлекательная внешность и семья оказались важнейшими для счастья человека

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Канадские ученые из Йоркского университета определили самые важные факторы, определяющие уровень счастья и удовлетворенности жизнью людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Happiness Studies (JHS).

Специалисты проанализировали данные Общего социального опроса, проведенного в Канаде в 2016 году.

Согласно их выводам, наибольший вклад в счастье человека вносит то, насколько он доволен своей внешностью и привлекательностью. Не менее важными показателями удовлетворенности жизнью стали время, которое люди проводят в кругу семьи, а также социальная жизнь и наличие людей, которые могут оказать поддержку.

Карьера, заработок и другие связанные с работой аспекты получили более низкие оценки.

Независимо от дохода, стресс, вызванный работой, семейным давлением или плохим здоровьем, имел умеренно негативный эффект, в то время как качество здоровья играло большую роль.

Кроме того, находящиеся в браке люди были более довольны жизнью по сравнению с теми, кто по каким-то причинам жил в одиночестве.

Также оказалось, что женщины чаще считают себя счастливыми по сравнению с мужчинами.

Ранее ученые выяснили, что жители развитых стран в среднем более несчастны по сравнению с населением развивающихся государств.

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