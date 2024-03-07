Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генетики установили причину ожирения у популярной породы собак

SciAdv: четверть лабрадоров набирают лишний вес из-за генетической мутации

close
100%
Pexels

Британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что около 25% всех собак породы лабрадор-ретривер склонны к ожирению из-за мутации в гене под названием POMC. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ген POMC отвечает за расход энергии и чувство голода. Из-за мутации лабрадоры проявляют больший интерес к еде, но при этом сжигают на четверть меньше калорий по сравнению с сородичами с обычной ДНК.

В исследовании 87 взрослых лабрадоров (все со здоровым или умеренно избыточным весом) приняли участие в нескольких тестах.

Сначала собакам давали банку корма каждые 20 минут до тех пор, пока животные не наелись досыта. Оказалось, что собаки с мутацией POMC съели столько же банок, сколько и здоровые питомцы. Это показало, что все псы насыщаются равным количеством еды.

Затем, в другой день, собакам дали стандартное количество корма. Ровно через три часа им предложили колбасу в коробке. Ящик был сделан из прозрачного пластика с перфорированной крышкой, поэтому собаки могли видеть и нюхать лакомство, но не могли его съесть.

Исследователи обнаружили, что собаки с мутацией POMC значительно активнее пытались достать угощение из контейнера, чем собаки без нее, что указывает на больший голод.

Потом собакам разрешили спать в специальной камере, в которой измеряли количество выдыхаемых ими газов. Это показало, что собаки с мутацией POMC сжигают примерно на 25% меньше калорий, чем их здоровые собратья.

«Люди часто грубят владельцам толстых собак, обвиняя их в том, что они неправильно контролируют рацион и физические упражнения своих питомцев. Но мы доказали, что лабрадоры с генетической мутацией все время пытаются добыть еду. Держать их в хорошей форме трудно, но возможно», — отметила руководитель исследования, доктор Элеонора Раффан.

Ученые советуют владельцам лабрадоров отвлекать любимцев от чувства голода с помощью кормушек-головоломок, которые не позволяют псам есть быстро.

Ранее ветеринары назвали породу собак, которой может быть опасна кастрация.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами