В западной части Атлантического океана впервые за 200 лет заметили серого кита

Американские ученые из Аквариума Новой Англии (NEAQ) в Бостоне заявили о редчайшем появлении серого кита у атлантического побережья Северной Америки. Серые киты считались вымершими в Атлантическом океане более 200 лет назад, сообщается на официальном сайте NEAQ.

Серые киты — одни из крупнейших животных на Земле. Они достигают длины в 15 метров и весят более 41 тонны. В наши дни серые киты обитают в Тихом океане.

По словам специалистов NEAQ, кита заметили во время воздушной съемки в 48 километрах от побережья штата Массачусетс. Исследователи сфотографировали животное, когда оно показалось на поверхности. Анализ снимков показал, что на них действительно запечатлен серый кит.

Последний раз этих морских гигантов наблюдали в западной части Атлантического океана в XVIII веке. Серые киты крайне редко посещают Атлантику — за последние 15 лет зафиксированы единичные заходы в Средиземное море.

Экспертам неясно, почему кит забрался так далеко на север, но они полагают, что частично в этом может быть виновато изменение климата. Это связано с тем, что Северо-Западный проход — морской путь в Канаде, соединяющий Атлантический и Тихий океаны — в последние годы стал освобождаться ото льда на фоне повышения глобальной температуры.

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