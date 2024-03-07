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Врачи в Самаре повысили остроту зрения пациента с 2% до 100% с помощью 15-минутной операции

Новости Тольятти: в Самаре мужчине повысили остроту зрения с 2% до 100%

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Минздрав Самарской области

‍Врачи Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского провели сложную операцию пациенту с врожденной аномалией глаза, повысив остроту его зрения с 2% до 100%. Об этом сообщают «Новости Тольятти».

Молодой человек обратился в больницу с врожденной аномалией зрения: он практически не видел вдаль и при работе на близком расстоянии, в том числе в очках. После обследования пациента врачи решили, что ему нужна замена хрусталиков глаз на искусственные. Раньше лечение проводилось в несколько этапов, но новое высокоточное оборудование позволило провести имплантацию за 15 минут с микронной точностью.

«Пациенту проведена современная бесшовная операция на обоих глазах с небольшим интервалом в условиях дневного стационара. Операция длилась 15 минут. Все манипуляции были выполнены через один разрез шириной 2 мм, что обеспечивает минимальную травматичность и позволяет максимально сократить реабилитационный период. Уже на следующий день после операции была получена максимально возможная острота зрения без каких-либо дополнительных средств коррекции», — рассказал заведующий отделением рефракционной микрохирургии больницы им. Т.И. Ерошевского Степан Туровский.

 Пациент в настоящее время выписан. В течение трех месяцев он будет под наблюдением врачей-офтальмологов. 

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