Гастроэнтеролог назвал самые полезные сладости

Потребление сахара нужно сократить до минимума, но если хочется сладкого, то лучше выбрать полезные продукты: фрукты, мед, урбеч, горький шоколад, сухофрукты, зефир или пастилу. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян.

«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма. Дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий. 25-50 граммов или 12 чайных ложек по рекомендациям ВОЗ, поэтому включение сладостей в рацион рекомендовано не чаще одного-двух раз в неделю», — рассказал Барегамян.

Врач отметил, что учитывать нужно не только тот сахар, который человек добавляет сам. Многие продукты содержат скрытый сахар: кетчупы, соусы, консервированные овощи, мюсли, готовые завтраки.

«Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и продуктов с добавлением сахара может грозить заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением. Избыток сахара снижает иммунитет и ускоряет процессы старения», — объяснил врач.

Если хочется сладкого, можно съесть за день одну-две чайные ложки меда, если нет аллергии, либо не больше 25 граммов горького шоколада или одну-две чайные ложки урбеча.

Однако есть сладкие продукты, которые не только можно, но и нужно употреблять. Например, суммарно в день нужно съедать не меньше 400 граммов фруктов, овощей и ягод — это около пяти порций.

«Фрукты и овощи можно употреблять в любом виде: свежие, приготовленные, консервированные, сухие и в виде 100-процентного сока. Самым лучшим считается употребление овощей и фруктов из разных цветовых групп (белой, желто-оранжевой, зеленой, красной и фиолетовой), в сыром и готовом виде, в течение дня», — посоветовал гастроэнтеролог.

15-30 граммов сухофруктов (финики, изюм, курага, чернослив и т.д.) будут полезны для иммунитета, сердца, мозга, кожи, кишечника благодаря содержащимся в них клетчатке, антиоксидантам, витаминам и минералам.

«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50-100 г, а зефира — не более 30 г», — сообщил врач.

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