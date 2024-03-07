Назван продукт, помогающий избавиться от жира на животе

Ученые из университета Чунг Анг в Южной Корее обнаружили, что употребление до трех порций кимчи в день может сократить количество жира в области живота, что потенциально снижает риск развития диабета. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal) Open.

В исследовании приняли участие 115 726 человек в возрасте 40-69 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили их рост и вес для выявления ожирения. Также исследователи выяснили, страдают ли добровольцы абдоминальным ожирением, которое определялось как окружность талии более 90 сантиметров у мужчин и более 85 сантиметров у женщин.

Затем исследователи попросили добровольцев предоставить информацию о своих пищевых привычках. Потребление кимчи (остро приправленных квашеных овощей) оценивалось с помощью опросника частоты приема пищи.

Ученые подсчитали, что у мужчин потребление до трех порций этого блюда ежедневно было связано с более низкой распространенностью ожирения. Кроме того, кимчи из капусты оказалось способно снижать у них вероятность опасного увеличения окружности талии на 10%. У мужчин и женщин, которые употребляли кимчи из белой редьки, вероятность развития абдоминального ожирения снижалась на 8% и 11% соответственно.

Отмечается, что существенный объем жировой ткани способен снизить клеточную восприимчивость к важнейшему гормону, отвечающему за расщепление глюкозы — инсулину. Это существенно увеличивает риск развития сахарного диабета.

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