Врач рассказала, как жить с низким кровяным давлением

Низкое давление может требовать медикаментозного лечения, если его вызвало какое-то заболевание. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог клиники Docmed Наталья Подгородетская.

«У мужчин низким считается артериальное давление 100 на 60 мм рт.ст., у женщин — 95 на 60 мм рт.ст. Однако такие показатели в покое встречаются и у здоровых людей, это может быть индивидуальный вариант нормы. В частности, низкое давление нормально для тренированных спортсменов и жителей высокогорья, субтропиков и тропиков. Такую артериальную гипотонию называют физиологической», — объяснила врач.

Люди с патологической гипотензией склонны к падениям. Поэтому лечение направлено на их предотвращение и улучшение качества жизни. Больным рекомендуется избегать быстрого перехода в вертикальное положение, пребывания в душном помещении, употребления алкоголя. Нужны регулярные физические нагрузки, а спать желательно с возвышенным головным концом кровати.

Важно потреблять достаточно жидкости. В отличие от гипертоников, людям с пониженным давлением не нужно ограничивать соль в рационе.

Ношение компрессионного трикотажа помогает ограничить скопление крови в венах и увеличить возврат венозной крови к сердцу, что позволяет сохранить приемлемый уровень артериального давления.

«Медикаментозное лечение используется при патологической вторичной гипотензии. Она может быть обусловлена гипотиреозом (недостаточным синтезом и экскрецией тканью щитовидной железы специфических гормонов), надпочечниковой недостаточностью, отравлением тяжелыми металлами, шоком или коллапсом», — рассказала Подгородетская.

Ранее врач рассказал, что резкое повышение кровяного давления может привести к ощущению паралича.