Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астрономы обнаружили самую старую галактику во Вселенной

Nature: найдено старейшее звездное скопление возрастом более 13 млрд лет

close
100%
Scott Anttila Anttler

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Кембриджского университета в Великобритании открыла древнейшую галактику из когда-либо наблюдавшихся. Она возникла более 13 млрд лет назад, когда Вселенной было всего 700 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые нашли раннюю галактику с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Как показали наблюдения, процессы звездообразования в открытой системе давно остановились. Астрономы полагают, что рождение новых звезд прекратилось из-за различных факторов, лишивших скопление газа. Такое могло произойти из-за активности сверхмассивной черной дыры или по иным причинам.

«Кажется, в ранней Вселенной все происходило быстрее и драматичнее, и это может включать в себя переход галактик от фазы звездообразования к стадии покоя или угасания», — отметил ведущий автор исследования, космолог Тобиас Лузер.

Поскольку галактика расположена очень далеко от Земли, астрономы наблюдали ее такой, какая она была 13 млрд лет назад. Специалисты допустили, что прошедшие эпохи система могла вернуться к жизни и снова начать формировать звезды.

Ранее астрофизики узнали, каким был самый первый источник света во Вселенной сразу после Большого взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами