Астрономы обнаружили самую старую галактику во Вселенной

Международная группа астрономов под руководством специалистов из Кембриджского университета в Великобритании открыла древнейшую галактику из когда-либо наблюдавшихся. Она возникла более 13 млрд лет назад, когда Вселенной было всего 700 млн лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые нашли раннюю галактику с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Как показали наблюдения, процессы звездообразования в открытой системе давно остановились. Астрономы полагают, что рождение новых звезд прекратилось из-за различных факторов, лишивших скопление газа. Такое могло произойти из-за активности сверхмассивной черной дыры или по иным причинам.

«Кажется, в ранней Вселенной все происходило быстрее и драматичнее, и это может включать в себя переход галактик от фазы звездообразования к стадии покоя или угасания», — отметил ведущий автор исследования, космолог Тобиас Лузер.

Поскольку галактика расположена очень далеко от Земли, астрономы наблюдали ее такой, какая она была 13 млрд лет назад. Специалисты допустили, что прошедшие эпохи система могла вернуться к жизни и снова начать формировать звезды.

Ранее астрофизики узнали, каким был самый первый источник света во Вселенной сразу после Большого взрыва.