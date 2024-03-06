Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нейробиологи нашли общие биологические механизмы у шизофрении и старения

Nature: шизофрения и старость одинаково нарушают передачу сигналов в мозге

close
100%
Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Американские ученые из Института Броуда и Массачусетского технологического института обнаружили схожий набор изменений генетической активности в тканях головного мозга у пациентов с шизофренией и у пожилых людей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Открытие предполагает общую биологическую основу когнитивных нарушений, возникающих как при шизофрении, так и с приходом преклонного возраста.

Нейробиологи проанализировали экспрессию (активацию) генов в более чем миллионе отдельных клеток из ткани мозга 191 человека, которые завещали свои тела науке. Специалисты обнаружили, что и у страдающих шизофренией, и у пожилых два типа клеток мозга снижают экспрессию генов, которые поддерживают связь между нейронами. Речь идет о синапсах и астроцитах.

Астроциты — это один из типов клеток нервной ткани, которые играют важную роль в обеспечении функционирования здорового мозга. Они поддерживают стабильность внутренней среды, снабжают ткани кислородом и питательными веществами, регулируют уровень ионов и защищают орган от вредных веществ.

Синапсы представляют собой места контакта между двумя нейронами или между нейроном и другой клеткой. Они играют ключевую роль в передаче нервных импульсов от одного нейрона к другому. От синапсов зависит память и способность к обучению.

Команда назвала набор характерных изменений «Программой синаптических нейронов и астроцитов».

«Науке давно известно, что нейроны и синапсы играют важную роль в риске развития шизофрении. Мы обнаружили, что астроциты, вероятно, тоже вовлечены в этот процесс», — отметила ведущий автор исследования Эми Линг.

Ученые полагают, что подобные изменения в мозге могут присутствовать и при других психических заболеваниях, включая биполярное расстройство и депрессию.

Ранее ученые обнаружили, что болезнь Альцгеймера может возникать не из-за засорения мозга токсичными белками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами