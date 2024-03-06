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Стало известно, можно ли победить постковидный синдром дыхательной гимнастикой

JPM: дыхательные упражнения и прием креатина облегчают последствия COVID-19

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Сербские ученые из Нови-Садского университета изучили перспективы восстановления здоровья при постковидном синдроме с помощью дыхательных упражнений и употребления спортивной добавки креатина. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Postgraduate Medicine (JPM).

Постковидный синдром или длительный COVID-19 поражает значительную часть пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Он характеризуется постоянным чувством усталости и дискомфортом в легких.

Креатин или азотсодержащая карбоновая кислота — природное соединение, которое играет важную роль в производстве энергии на клеточном уровне. Его эффективность в сочетании с физическими упражнениями была документально подтверждена при различных состояниях здоровья, но его применение вместе с дыхательными упражнениями для реабилитации после длительного лечения COVID до сих пор тщательно не исследовалось.

В этом пилотном исследовании приняли участие восемь пациентов с диагностированным постковидным синдромом, которые испытывали умеренную усталость и респираторный дискомфорт в течение как минимум трех месяцев после заражения без каких-либо других сердечно-легочных заболеваний. 

Добровольцев разделили на две группы, одна из которых ежедневно получала четыре грамма креатина в дополнение к дыхательным упражнениям, а контрольная группа занималась только дыхательной гимнастикой. Тренировки продолжались три месяца.

Участники, которые получали креатиновые добавки вместе с дыхательными упражнениями, показали значительное увеличение уровня креатина в тканях в различных местах, включая мышцы и области мозга. Более того, в этой группе наблюдалось снижение недомогания после нагрузок и улучшение выносливости.

Контрольная группа, которая занималась только дыхательными упражнениями, не стала более выносливой, хотя все участники эксперимента сообщили об уменьшении затруднения дыхания и респираторного дискомфорта к концу исследования.

Ученые пришли к выводу, что креатиновые добавки можно эффективно и безопасно назначать людям в ходе реабилитации от постковидного синдрома.

Ранее исследователи доказали, что длительный COVID-19 влияет на умственные способности человека.

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