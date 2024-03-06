Врач рассказал, для какой болезни характерен непроходящий отек

Лимфедема — заболевание, при котором нарушается транспорт лимфы и может развиться сильный отек. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, сосудистый хирург, член Ассоциации флебологов России, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии Амурской ГМА Артем Заваруев, сообщает «Телепорт.РФ».

Лимфа — прозрачная жидкость, которая отвечает за отвод отходов жизнедеятельности из клеток. Также она играет важную роль в иммунитете. При липедеме нарушение транспорта лимфы приводит к отеку верхней или нижней конечности.

«Этот отек непрерывно прогрессирует, что приводит, во-первых, к визуальному увеличению конечности и болевым ощущениям. В дальнейшем к отеку присоединяются различные нарушения со стороны всех слоев кожи пораженной конечности, в частности, ее утолщение и «перестройка» на соединительную ткань, развивается хроническое воспаление. Крайнюю степень лимфедемы принято называть слоновостью (элефантиаз), когда одна конечность становится в несколько раз больше другой и визуально напоминает ногу слона. В связи с изменениями со стороны кожи могут присоединяться различные инфекции», — объяснил Заваруев.

Заболевание может приковать человека к постели. Какого-то одного лекарства от лимфедемы не существует. Однако особое питание, компрессионный трикотаж, физическая активность и массаж значительно замедляют развитие заболевания и позволяют вести нормальную жизнь. Некоторым пациентам показано хирургическое удаление жира или создание лимфовенозных анастомозов — дополнительных путей для отвода лимфы.

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