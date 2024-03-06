Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Палеонтологи открыли новый вид древних морских чудовищ с огромными зубами

CretRes: в Марокко нашли окаменелости хищного морского ящера размером с косатку

close
100%
University of Bath

Британские палеонтологи из Университета Бата открыли новый вид хищных морских динозавров, живших в меловой период между 145 млн и 66 млн лет назад. Окаменевшие останки существа обнаружили в Марокко. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CretRes).

Новому виду дали имя Khinjaria acuta, которое происходит от арабского слова khinjar — «кинжал» и латинского acuta, что значит «острый».

По словам ученых, хинджария была настоящим монстром. Длина тела рептилии достигала восьми метров, что сравнимо с габаритами косатки. Огромная пасть чудовища была усеяна книжалоподобными зубами, что позволяло ему охотиться на крупных акул и других водоплавающих ящеров.

Хинджария относилась к семейству мозазаврид, современными родственниками которых считаются комодские вараны и анаконды.

Анализ черепа и челюстей динозавра позволил предположить, что он обладал огромной силой укуса.

Палеонтологи отметили, что по пока неясной причине во время мелового периода океаны Земли кишели крупными хищниками, чьи размеры превосходили большую белую акулу.

Ранее палеонтологи нашли скелет «китайского дракона» возрастом 250 млн лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами