Палеонтологи открыли новый вид древних морских чудовищ с огромными зубами

Британские палеонтологи из Университета Бата открыли новый вид хищных морских динозавров, живших в меловой период между 145 млн и 66 млн лет назад. Окаменевшие останки существа обнаружили в Марокко. Исследование опубликовано в научном журнале Cretaceous Research (CretRes).

Новому виду дали имя Khinjaria acuta, которое происходит от арабского слова khinjar — «кинжал» и латинского acuta, что значит «острый».

По словам ученых, хинджария была настоящим монстром. Длина тела рептилии достигала восьми метров, что сравнимо с габаритами косатки. Огромная пасть чудовища была усеяна книжалоподобными зубами, что позволяло ему охотиться на крупных акул и других водоплавающих ящеров.

Хинджария относилась к семейству мозазаврид, современными родственниками которых считаются комодские вараны и анаконды.

Анализ черепа и челюстей динозавра позволил предположить, что он обладал огромной силой укуса.

Палеонтологи отметили, что по пока неясной причине во время мелового периода океаны Земли кишели крупными хищниками, чьи размеры превосходили большую белую акулу.

Ранее палеонтологи нашли скелет «китайского дракона» возрастом 250 млн лет.