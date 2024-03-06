Врач назвала продукт, полезный для гипертоников и диабетиков

Исследования показывают, что содержащееся в грейпфруте вещество нарингенин помогает выводить из организма избыток холестерина, а также снижает уровень сахара в крови. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

«В Израиле провели исследования, которые показали, что нарингенин действует практически как и препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Диабет развивается из-за того, что клетки организма теряют способность воспринимать инсулин, который сами же вырабатывают. Лекарства заставляют клетки потреблять его. По аналогичному принципу работает нарингенин», — рассказала врач.

Нарингенин содержится, прежде всего, в белых перегородках грейпфрута, объяснила Денисова. Лучше не счищать их при употреблении фрукта.

В грейпфруте есть и другие полезные вещества, например, калий. Он помогает нормализовать давление и ритм сердца.

Людям с язвенной болезнью, воспалением кишечника, печени, поджелудочной железы или желчного пузыря грейпфрут следует употреблять с осторожностью. Кроме того, нельзя запивать грейпфрутовым соком обезболивающие, антидепрессанты, антибиотики, гормональные противозачаточные препараты и некоторые другие лекарства. Содержащееся в нем вещество фуранокумарин может снизить их эффективность.

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