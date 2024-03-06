Врач рассказала, как принимать витамины без вреда для здоровья

Самостоятельный прием витаминов, особенно в лечебной дозе, опасен. Витамины могут привести к неврологическим симптомам, образованию камней в почках или поражению печени. Об этом каналу «360» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Прием витаминов в высоких дозах в первую очередь повреждает печень, которая пытается нейтрализовать их избыток. Также возможны симптомы со стороны нервной системы. А при избытке витамина К возможно возникновение повышенной свертываемости крови.

«Тот же витамин С, казалось бы, самый безобидный, но, если мы будем им злоупотреблять, это может привести к повышенному камнеобразованию в почках», — объяснила Соломатина.

Врач заключила, что некоторые витамины, особенно в сочетании с другими веществами, могут приводить к абсолютно разным эффектам. Поэтому нельзя назначать себе лечебные дозы витаминов: стоит ограничиться профилактической дозой, а чтобы минимизировать риски для здоровья, — обратиться к врачу перед приемом любых пищевых добавок. Также лучше выбирать препараты от крупных компаний, которые зарекомендовали себя на рынке.

Ранее врач опровергла, что стевию убрали из списка разрешенных пищевых добавок в России.