Стоматолог рассказал о том, что пока не удалось импортозаместить в стоматологии

В России пока не производят рентгеновские и КТ-аппараты, а также качественные массы для снятия слепков, об этом «Газете.Ru» рассказал ортопед, пародонтолог, хирург-имплантолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

«В нашей стране, к сожалению, нет развитого производства стоматологического оборудования, — хотя это и может показаться очень странным, но это действительно так. Еще один пример — высокотехнологичные силиконовые и полиэфирные массы, которые применяются в ортопедии для снятия слепков (оттисков), что необходимо для изготовления коронок, мостов и прочих ортопедических конструкций. Ортопеды предъявляют очень высокие требования к качествам этих масс. Пока что в нашей стране нет альтернативы зарубежным компаниям, которые в течение десятков лет разрабатывали и совершенствовали слепочные массы», — рассказал Дахкильгов.

Врач-стоматолог напомнил, что используемые сейчас рентген-аппараты для конусно-лучевой компьютерной томографии производятся в Германии, США, Финляндии, Южной Корее. Эти же страны лидируют в создании визиографов для прицельных снимков. Здесь важна не только точность изображения, но и безопасность пациентов, то есть низкий уровень излучения.

Также в России даже не планируют производить внутриротовые сканеры, которые необходимы для зуботехнических лабораторий. Лучшие модели сегодня выпускают немецкие, южнокорейские, финские и датские компании.

«В терапии и ортопедии такую же ситуацию мы наблюдаем и с бондинговыми системами (комплекс растворов, имеющий в различных вариациях протравливающий компонент, праймер и бонд, которые способствуют микромеханической фиксации стоматологических составляющих к дентину). Можно заменить российскими аналогами некоторые буры, хотя они уступают в качестве, — но они достаточно эргономичны. А вот высокотехнологичный инструментарий для обработки каналов незаменим», — заключил специалист.

Подробнее о том, какие еще материалы и оборудование в стоматологии не смогли импортозаместить, с чем в России не возникло проблем и почему стоматологи используют иностранные материалы даже при наличии качественных российских аналогов – в материале «Газеты.Ru».

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